Alvino su Quagliarella: "Il Napoli prenderebbe un giocatore forte e integro. Non è solo romanticismo..."

Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal parlando dell'ipotesi del ritorno di Quagliarella al Napoli: "Quagliarella? Lo spero veramente. Sono stato molto critico nei suoi confronti quando andò alla Juve ma, ovviamente, non potevo sapere quello che stava succedendo. Sarebbe l'occasione per chiedere scusa e per chiudere in modo romantico il cerchio col suo ritorno. Ovviamente parliamo di un grande calciatore che è anche integro fisicamente. Oltre al romanticismo, sta prendendo il capocannoniere del campionato e capace di dare un suo contributo nella prossima stagione con un utilizzo dosato".