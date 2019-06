Alvino su Veretout: "Nessuna novità, c'è accordo col procuratore ma le priorità sono altre"

Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto a Kiss Kiss Napoli commentando le ultime sul mercato: "Veretout? Al momento non ho novità. Il Napoli deve cominciare a fare la conta di quelli che restano e quelli che vanno via. Intanto Diawara è già un ex perché vestirà la maglia della Roma. Andrà via anche Rog. Veretout piace, c'era un accordo col procuratore ma al momento le priorità del Napoli sono altre. Ma è un nome che resta sempre da monitorare con grandissima attenzione".