Alvino: “Sul Maradona ADL batte il comune 10-0, ha tutto pronto per lo stadio”

"Quelle su Pompei e Caserta erano solo delle provocazioni”.

Il giornalista Carlo Alvino parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli della diatriba tra il Comune di Napoli e il presidente De Laurentiis sullo Stadio Maradona: “La verità è che De Laurentiis ha tutto pronto per fare sul serio, non è la solita boutade. Il progetto dell’architetto Zavanella si è impolverato chissà in quale scaffale del Comune ma è stato protocollato. Sicuramente ora i tempi sono diversi, sono cambiati gli investitori e il brand Napoli è cresciuto ed è capace di attrarre.

Mi piacerebbe che il Comune giochi a carte scoperte con un incontro con la stampa per far capire le sue intenzioni sul Maradona. Dico che sullo stadio la partita la vince De Laurentiis 10-0, ha delle idee chiarissime. C’è che si è vergognato delle parole di De Laurentiis, si vergognassero per le strade che si allagano per quattro gocce d’acqua. Quelle su Pompei e Caserta erano solo delle provocazioni”.