Alvino sul mercato: "Penso che resterà tutto così. Vi spiego la situazione..."

vedi letture

Il giornalista Carlo Alvino, intervenuto ai microfoni di OttoChannel nel corso del 'Salotto Azzurro', ha fatto il punto sulla sessione invernale del calciomercato del Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni: "Mercato Napoli? Più giorni passano più penso che resterà tutto così. Perché tutte le operazioni che deve fare il Napoli, in quanto al saldo zero, sono operazioni complicate dove le parti in causa sono tante: il calciatore, il procuratore, il club.

E quando dico il calciatore intendo tutto l'entourage che si muove attorno a lui: la compagna, la moglie, la famiglia, 'cambiamo', 'non cambiamo'... Questo in uscita e lo stesso discorso in entrata. La tesi di Giovanni Manna 'Vediamo di non combinare guai' io la sposo in pieno. Io intanto mi tengo il Napoli così com'è e di sicuro guai non ne ho combinati... non so se rendo l'idea".