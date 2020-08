Alvino sul ritiro: "Non sarà facile per le autorità garantire 1000 tifosi agli allenamenti senza assembramenti"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, il giornalista Carlo Alvino è stato interrogato sulle presenze a Castel di Sangro per seguire il Napoli: "Prenotazioni? Sì, ma non è ancora partita la modalità. Non sarà facile per la Regione Abruzzo aprire realmente lo stadio a 1000 tifosi ogni giorno a rotazione. Con tutte le persone che saranno lì, temo il rischio di assembramenti e poi in quel caso le autorità dovranno intervenire e le autorità possono solo intervenire chiudendo le tribune.