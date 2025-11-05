Alvino sull'atmosfera del Maradona: "Turisti, selfie e cellulari... cantano solo le Curve"

Il giornalista Carlo Alvino a Radio Crc ha commentato l'atmosfera che si è respirata ieri al Maradona per Napoli-Eintracht e in generale per quelle che sono le sensazioni da qualche tempo per le partite interne della squadra di Conte: "Ragazzi, calma siamo a novembre e siamo primi in classifica. Il Napoli va accompagnato e sostenuto come hanno fatto i ragazzi delle curve, solo loro. Poi il resto come sempre accade, ci sono un po' i turisti, i selfie, i cellulari...mentre i ragazzi delle curve si fanno sempre un cuore così", le sue parole.