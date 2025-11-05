Chiariello: "Hojlund si è fermato sul più bello. Servono 7 punti per i playoff"

Umberto Chiariello su Radio Crc ha commentato la partita del Napoli contro l'Eintracht: "Il Napoli ha recuperato qualche infortunato, ma le condizioni non sono ottimali per tutti. Lobotka era al primo impegno prolungato ed è uscito dopo 70' mentre Hojlund in questo momento è in una situazione deficitaria ma era in forma prima di fermarsi. Ieri la palla quasi non l'ha strisciata. Ci sono problemi offensivi abbastanza rilevanti che bisogna risolvere e questo compete a Conte. La situazione è complicata ma non compromessa.

Ora il Qarabag diventa l'ultima spiaggia assoluta. O si vince o si abbandona ogni velleità. Però per entrare nei playoff ci vogliono undici punti, quindi il Napoli poi dovrà fare quattro punti nelle ultime tre e non sarà affatto semplice. A patto che si batta il Qarabag che intanto adesso ha 7 punti. Conte mantiene purtroppo la sua fama di grandissimo tecnico in campionato che nelle coppe non riesce a imporsi. Le cause e i motivi saranno mille, intanto è così".