Alvino: "Già avete dimenticato le parole di Conte? Calma, siamo a novembre!"

vedi letture

Il giornalista Carlo Alvino in apertura della sua trasmissione su 'Radio Crc' ha commentato il pari del Napoli contro l'Eintracht in Champions League: "Mamma mia, abbiamo fatto 0-0, abbiamo perché il napoletano si identifica nella squadra, ma sembra che stia crollando il mondo intero per questo risultato. Si dice siamo stanchi, senza idee, ci sono tante critiche...mamma mia ragazzi, ma quello che ha detto il giorno prima Conte lo abbiamo già dimenticato?

Quell'appello forte all'unità? Sembra che siano state parole al vento. Oppure la conferenza dura giusto un attimo? Proprio lui aveva parlato di difficoltà perché il Napoli si sta ricostruendo. Vale solo quello che a noi fa piacere sentire, ad esempio quando critica? Se dice invece che è un anno difficile non va bene, vero? Lo dimentichiamo? Oggi bisogna cavalcare la critica e allora quattro partite, quattro punti in Champions etc. Sì, è accaduto, vero, ma in un altro momento magari McTominay fa gol o il tocco di Hojlund va in rete.

Ma con i se e con i ma non si va da nessuna parte e addirittura la potevi perdere. Pensavamo ad una Champions da calcio europeo ma invece è peggio del calcio italiano. Ragazzi, calma siamo a novembre e siamo primi in classifica. Il Napoli va accompagnato e sostenuto come hanno fatto i ragazzi delle curve, solo loro. Poi il resto come sempre accade che ci sono un po' i turisti, i selfie, i cellulari...mentre i ragazzi delle curve si fanno sempre un cuore così".