Fedele: "Se questo è il Napoli, sono preoccupato. Conte vede un'altra partita?"

Enrico Fedele a Televomero commenta la gara del Napoli contro l'Eintracht in Champions League: "Dalla panchina le partite non si vedono e soprattutto Conte deve avere rispetto di quello che dice. Conte dice che ha dominato, sì, ma su 18 tiri solo 3 in porta e per un tempo, il primo, non hanno tirato e non hanno visto palla. Se questo è il Napoli, sono basito e preoccupato. O io vedo un'altra partita o Conte davvero, preso dall'enfasi delle sfide, non le vede come noi".