Pistocchi: “Conte cerca nemici per evitare si parli del gioco. Il Napoli dominava, ora specula..."

vedi letture

Maurizio Pistocchi, giornalista, sui social commenta la prova del Napoli in Champions: "Prima della partita contro l’Eintracht, Conte si era lanciato in una filippica che non si è capito quale destinatario avesse. Ma a chi darebbe fastidio il Napoli se negli ultimi 9 campionati è arrivato due volte primo, due volte terzo, una volta quinto, una volta settimo e una volta decimo? Forse Conte si sta cercando un “nemico” per evitare che si parli del calcio che sta giocando la squadra campione d’Italia, che fatica a vincere e anche quando vince non convince nè diverte? Vedremo.

Certo non è facile far digerire ai tifosi napoletani, abituati ad un Napoli protagonista nel gioco, una idea di calcio più speculativa, a meno che non si vinca. A chi, come il sottoscritto, segue da anni il Napoli con attenzione e interesse, la squadra sembra aver perso la sua identità che gli faceva dominare il giuoco con il possesso palla e la tecnica individuale: oggi fatica a finalizzare-gli attaccanti segnano poco, appena due gol-e finora ha trovato punti pesanti grazie ai gol dei centrocampisti Anguissa e De Bruyne 4. La mia personale sensazione è che gli azzurri siano come frenati, sempre troppo preoccupati delle iniziative degli avversari, e che questo limiti anche la costruzione offensiva. Mi sbaglierò, ma 1 sola vittoria nelle ultime 3 partite, contro avversari non di prima fascia, è un segnale da prendere in considerazione".