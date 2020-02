Alvino sulla multa a Milik: "Che barzelletta! Basta con questo calcio!"

Carlo Alvino, giornalista di Tv Luna, ha commentato su Twitter la decisione del giudice sportivo di multare Milik per simulazione dopo l'episodio del mancato rigore concesso al polacco durante Napoli-Lecce: "Che barzelletta! Basta con questo calcio! Milik multato dal giudice sportivo per la ‘simulazione’ in Napoli-Lecce. L'attaccante polacco dovrà pagare un'ammenda di duemila euro. Il danno e la beffa!".

