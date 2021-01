Alvino sullo sfogo di Gattuso sulla piazza: "Quell'hashtag #GattusoOut fa il male del Napoli..."

Nel corso di Ne parliamo il lunedì su Canale 8, il giornalista Carlo Alvino è tornato sullo sfogo di Gattuso contro i giocatori che usano troppo il cellulare: "Temo sia uno sfogo anche per se stesso. Non è un mistero che sui social, dopo il ko con lo Spezia, è andato in tendenza l'hashtag #Gattusoout. Questa schizofrenia di tanti nella nostra amata città, è il male del calcio e danneggia il Napoli. Un anno fa a furor di popolo si chiedeva l'esonero di Ancelotti, ora non dico sia lo stesso ma c'è un venticello per la testa di Gattuso. Per quanto mi riguarda è un gioco al massacro a cui non ci sto, se cambiamo ogni 12 mesi non c'è un progetto e non c'è futuro. Gattuso è il tecnico giusto, il momento di difficoltà lo dovrà superare tornando a fare semplicemente Gattuso, senza troppe alchimie per togliersi certe etichette".