Alvino: "Superlega? Se escludono la Juve dalla Serie A io mi faccio frate trappista”

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato durante la trasmissione Radio Goal: "Superlega? Se non iscrivono la Juventus in Serie A io mi faccio frate trappista. Non esiste una cosa del genere. Se dovesse succedere allora io mollo tutto. Gravina è andato con il piattino a chiedere aiuti al Governo. La smettesse e proponesse una riforma seria per il calcio italiano. Ci sono società che fanno debiti su debiti. E’ una situazione imbarazzante che va arginata. Le cose devono cambiare”.