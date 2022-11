Alvino svela: “Il Napoli sta lavorando per una quarta amichevole in terra francese”

Durante il ritiro il Napoli giocherà due amichevoli in Turchia, con l’Antalyaspor e con il Crystal Palace, ma non si esclude anche una terza partita

Durante il ritiro il Napoli giocherà due amichevoli in Turchia, con l’Antalyaspor e con il Crystal Palace, ma non si esclude anche una terza partita. Carlo Alvino, giornalista, intervenendo a Kiss Kiss Napoli nel corso di 'Radio Goal ha dichiarato: “E’ possibile anche una quarta amichevole, stanno lavorando. Dopo Napoli-Villarreal che dovrebbe giocarsi al Maradona ci potrebbe essere una trasferta in terra francese”.