Alvino: "Un colpo estivo certifica la bravura di Manna"

Carlo Alvino, giornalista, ha parlato nel corso di 'Terzo Tempo Calcio Napoli', trasmissione in onda su Televomero: “Il fato ha voluto quasi che nella sua avventura, Buongiorno è stato sfortunatissimo, ha saltato 16 partite. È stato il colpo del mercato, il più forte del suo ruolo, ma il Napoli se l’è ritrovato per poche partite. Ma questa dà anche l’idea della grandezza di Conte, che perde Buongiorno e Juan Jesus, con il Napoli che è la difesa meno battuta d’Europa. Perché si difende di collettivo e ci dà il segnale di quanto è forte e bravo l’allenatore del Napoli.

Manna? Al suo primo mercato l’estate scorsa ha accontentato le richiese di Conte interfacciandosi con De Laurentiis e questo è un merito. L’operazione MCTominay certifica la bravura di Manna, una sliding door in cui Manna si conferma un fuoriclasse portandolo, così come Conte che strada facendo ha sempre costruito a McTominay il ruolo giusto per farlo diventare il centrocampista più forte della Serie A. Il premio a Manna è legittimo".