Il Roma, Scotto: "Clausola Lobotka? Gira una voce sugli altri giocatori"

Giovanni Scotto, giornalista, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero: “Ci sono dei fan club dell’Inter durante le telecronache e diventa anche difficile, addirittura Inzaghi ha dovuto smorzare l’entusiasmo. Sentir dire che Lautaro ha giocato una delle migliori gare senza mai tirare in porta… McTominay è un giocatore che segna sempre, si parlava di una qualità di Hamsik sicuramente maggiore, ma avere un centrocampista che segna come un attaccante diventa un punto di riferimento anche per i tifosi. Il gol lo può fare, come faceva Hamisk che era un attaccante aggiunto. McTominay ha dei numeri che promettono bene. Questo parallelo è vero, ha questa voglia di vincere e affermarsi e di legarsi al Napoli, magari non raggiungerà le stesse presenze dello slovacco.

Manna è stato premiato come ds dell’anno e ci mancherebbe altro, ma per il mercato di gennaio una tiratina d’orecchie… Di Lorenzo ha detto che è tutto nelle mani del Napoli. Bisogna vincerle tutte, il Napoli ha già fatto una sequenza di 7 vittorie e ci sono i presupposti per rifarla. Rafa Marin o Olivera? Con una previsione oggettiva direi Olivera centrale, il mio parere è dare fiducia a Rafa Marin. Gira voce che la clausola di Lobotka ce l’abbiano anche altri giocatori. Meret non ha rinnovato perché la trattativa è ancora in corso. C’è un ‘ma’ che riguarda l’uscita da questo contratto che vede il Napoli e il giocatore con idee diverse. Anguissa non ha voluto rinnovare”.