Alvino: "Vi do una notizia sicura su Mertens. Può ancora tornare"

Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: "Vi do una notizia sicura su Mertens. Il Napoli non andrà oltre l'offerta fatta pervenire al belga. Ma ora la palla passa a Spalletti, credo che sarà fondamentale se uscirà allo scoperto per chiedere la permanenza di Mertens. Solo così il belga potrebbe restare ancora a Napoli. Fino a quando non firmerà altrove, nutro ancora speranze per un suo ritorno".