Alvino: "Visto che mercato? Un anno fa ci saremmo disperati per il ko di Rrahmani..."
Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della sua trasmissione sull'emittente radiofonica si è soffermato sull'infortunio di Amir Rrahmani: "La forza del Napoli nasce anche da questa campagna acquisti. Lo scorso anno saremmo finiti nella più cupa disperazione dopo un infortunio a un calciatore importante come Rrahmani, quest'anno invece ce ne facciamo tranquillamente una ragione perché c'è Beukema che può esordire dal primo minuto.
Marianucci o Beukema al posto di Rrahmani? Conte ha sempre detto che il sostituto naturale è Beukema, quindi credo che non ci siano dubbi, giocherà Beukema e non Marianucci. Ma il mercato è stato ottimo, ha allungato l'organico e adesso l'infortunio di Rrahmani non sembra un problema".
