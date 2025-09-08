Alvino: "Visto che mercato? Un anno fa ci saremmo disperati per il ko di Rrahmani..."

Le Interviste
Pierpaolo Matrone

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della sua trasmissione sull'emittente radiofonica si è soffermato sull'infortunio di Amir Rrahmani: "La forza del Napoli nasce anche da questa campagna acquisti. Lo scorso anno saremmo finiti nella più cupa disperazione dopo un infortunio a un calciatore importante come Rrahmani, quest'anno invece ce ne facciamo tranquillamente una ragione perché c'è Beukema che può esordire dal primo minuto.

Marianucci o Beukema al posto di Rrahmani? Conte ha sempre detto che il sostituto naturale è Beukema, quindi credo che non ci siano dubbi, giocherà Beukema e non Marianucci. Ma il mercato è stato ottimo, ha  allungato l'organico e adesso l'infortunio di Rrahmani non sembra un problema".