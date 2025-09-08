Ufficiale Israele-Italia, le formazioni: Gattuso cambia modulo, Di Lorenzo e Politano dal 1'

Sono state rese note le formazioni ufficiali del match tra Israele e Italia, valido per le Qualificazioni ai Mondiali. Negli azzurri, il commissario tecnico Gennaro Gattuso cambia modulo e passa al 4-3-3, ma conferma la presenza di Kean e Retegui. Sono ancora titolari anche i due giocatori del Napoli, il capitano Giovanni Di Lorenzo e Matteo Politano.

Di seguito le formazioni ufficiali:

ISRAELE (4-2-3-1): Da.Peretz; Dasa, Nachmias, Lemkin, Revivo; E.Peretz, Do.Peretz; Khalaili, Gloukh, Solomon; Biton. A disposizione: O.Glazer, Nir On, Shlomo, Gandelman, Shua, Baribo, Mizrahi, Kanichowsky, Jehezkel, Turgeman, Blorian, Azoulay. Ct: Ran Ben Shimon

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Tonali; Politano, Retegui, Kean. A disposizione: Meret, Vicario, Bellanova, Gatti, Rovella, Raspadori, Calafiori, P.Esposito, Frattesi, Orsolini, Cambiaso, Maldini. Ct: Gattuso