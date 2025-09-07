Club Napoli Ischia smentisce Zuliani: “Tutta l’isola ha festeggiato! Club Juve neanche esiste più…”

Il Club Napoli Isola d’Ischia “Diego Armando Maradona” risponde alle dichiarazioni del giornalista di fede juventina Zuliani: "Già ad Ischia non sopportano il Napoli", attraverso un comunicato inviato alla nostra redazione: "Egregio direttore, io sottoscritto, quale presidente del club Napoli Isola d’Ischia, unico club ufficiale dell’isola, le chiede di pubblicare il presente scritto in risposta alle inconsistenti affermazioni fatte dal giornalista Zuliani e riprese e pubblicate sul suo sito.

Ebbene il giornalista forse fermo agli anni in cui la Juve in un modo o nell’altro vinceva scudetti a raffica (poi bisognerebbe affrontare degnamente la questione per spiegare cosa sia realmente successo in quegli anni) si creava a Ischia un club Juve, oggi quasi completamente scomparso e con la sede chiusa definitivamente. Nel mentre sempre sulla stessa isola, da ormai oltre vent’anni, esiste il più grande club al mondo che conta più di 1000 soci iscritti, ovvero il Club Napoli Isola d’Ischia “Diego Armando Maradona”. Ebbene ancora una volta si distorce la verità dei fatti per fare pura propaganda da parte di soggetti che, nascondendosi dietro al titolo, cercano di fare rappresentazioni della realtà avulse da qualsiasi dato fattuale e volto alla creazione di un clima sicuramente ostile. Avremmo invitato volentieri il giornalista alla festa del terzo scudetto del Napoli che ha visto l’intera isola d’Ischia festeggiare ed abbellire tutte le strade autotassandosi. Lo avrei voluto vedere il giorno dei festeggiamenti, anzi scusi era quasi impossibile perché per noi Ischitani era una festa continua finita solo per onorare il Santo Patrono di Forio, oppure all’esplosione di gioia fatte nelle varie piazze dei comuni dell’isola ricolme di persone al Goal di Mcfratm. E il giornalista forse non sa neanche che il bandierone che teneva e sventolava Capitan Di Lorenzo sul bus della sfilata era proprio un’idea del Club Napoli Isola d’Ischia.

Ma d’altronde uno che vive di ricordi sbiaditi cosa ne può sapere di un’isola nel cuore del Mediterraneo dove forse ci è stato qualche volta di sfuggita scambiando il nostro rispetto verso chi la pensa diversamente da noi come inesistenza. Prima di pubblicare queste cose bisognerebbe quantomeno informarsi e forse si eviterebbero risposte e figure barbine come quella avvenuta nei giorni scorsi. Dare spazio a questo chiacchiericcio da bar dello sport fatto da personaggi che hanno dimostrato che la professionalità viene dopo all’ostilità verso una città un popolo ed una squadra (perché Napoli e’ tutto ciò ed è inscindibile) non e’ fare un buon giornalismo a prescindere se chi pubblica e’ un portale di tifosi o un giornale neutrale (ammesso che ce ne siano). L’isola d’Ischia è, lo e’ stata e lo sarà per sempre, solo azzurra. Firmato dall’intero direttivo del Club Napoli Isola d’Ischia “Diego Armando Maradona” Michele Patalano - Michele Mattera - Gabriele Silvestri - Alessandro Viola - Luigi Ciglian".