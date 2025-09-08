Italia, Bonucci: "Gattuso ha dato energia, ora dobbiamo ripetere la prova di venerdì"

Leonardo Bonucci, nuovo assistente della Nazionale di Gattuso, ha presentato così a Sky Sport la gara in programma fra pochi minuti contro Israele: "Il nostro obiettivo è ripartire dall'entusiasmo, con spirito di sacrificio e voglia di lottare su ogni pallone proprio come abbiamo fatto venerdì scorso. Dobbiamo portare avanti questi valori anche stasera e nel cammino che ci deve portare al Mondiale".

Su come gli azzurri affronteranno Israele: "Dobbiamo attaccare e offendere, ma è ovvio che contro Israele, che è una Nazionale capace di ripartire forte e ha qualità sia dietro sia davanti, dobbiamo stare attenti anche in difesa. Dobbiamo ripeterci dopo la grande prova di venerdì".

Sul suo nuovo ruolo nell'Italia: "La mia prima partita è stata emozionante, mi ha commosso vedere i ragazzi dare tutto in campo. Il mister ha trasmesso grande energia ai ragazzi, che hanno fatto un lavoro encomiabile in questi giorni, mentre noi abbiamo cercato di dare a tutti loro gli strumenti giusti. Ora chiudiamo questo primo ciclo con una grande vittoria contro Israele".