Martorelli su Lucca: "Non è pronto per fare il titolare, deve crescere e va aspettato"

vedi letture

L'operatore di mercato Giocondo Martorelli, intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com nel corso della rubrica A Tu per Tu, ha fatto un punto su quello che è stato il mercato in Serie A. Ecco le sue parole, che vanno maggiormente a premiare il Napoli, tra le candidate per la vittoria dello Scudetto: "Chi ha fatto un ottimo mercato è sotto gli occhi di tutti: il Napoli. Gli azzurri si sono mossi all’insegna della lungimiranza in tutti i ruoli raddoppiandoli. Se Lorenzo Lucca è pronto per il Napoli?

L’importante è come lo vede Antonio Conte. Non è pronto per fare il titolare, così il Napoli ha preso Hojlund. C’è da farlo crescere, aspettarlo. Deve lavorare per guadagnarsi un posto in prima classe. L’Inter avrebbe dovuto fare un acquisto determinante: Lookman. Avrebbe cambiato le alternative nel parco attaccanti e non aver centrato questo obiettivo fa difettare la squadra di un calciatore che possa creare superiorità numerica e saltare l’uomo”.