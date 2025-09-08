ItalVolley femminile campione del mondo, Berruto: "Le analogie tra Velasco e Conte"
Mauro Berruto, allenatore di Pallavolo, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “L’Italvolley femminile ha fatto un’impresa sportiva che ha regalato gioie ed emozioni incredibili a tutti gli Italiani. Sono riuscite a superare tante difficoltà in questo torneo soprattutto nella ultime gare ma in generale è una squadra che vince da 36 partite consecutive e ciò potrebbe far si che possano essere considerate la “squadra del secolo”.
Analogie Velasco-Conte? Sicuramente il loro impatto immediato sul gruppo e la capacità di raggiungere risultati imprevisti ed imprevedibili immediatamente. Sono due grandissimi allenatori che conosco benissimo e so che il loro apporto per ottenere quei risultati è stato fondamentale. Conte lavora tanto e chiede tanto ai suoi calciatori e le sue squadre sono lo specchio del suo modo di lavorare”.
