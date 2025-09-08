Belgio, Garcia: "De Bruyne? Che fuoriclasse come direbbero a Napoli! Lukaku? Siamo tutti uniti"

Rudi Garcia, ct del Belgio, ha commentato la vittoria per 6-0 contro il Kazakistan: "È stata una bella partita. Anzi, una bella settimana. L'atmosfera nel gruppo era fantastica e molti giocatori si sono fatti avanti".

Su De Bruyne: "È stato un vero piacere vedere Kevin De Bruyne stasera. Che classe... Un fuoriclasse come direbbero a Napoli. Speriamo di avere la possibilità di vederlo a lungo col Belgio e col Napoli, visto che al momento gioca lì, perché è un fuoriclasse ed è semplicemente bello da vedere! Ha dimostrato di essere un grande giocatore.

Punti di critica? Non proprio. Abbiamo fatto anche un po' più di altre squadre contro questo tipo di avversari. Non li abbiamo delusi, il che è positivo. Penso che siamo stati molto bravi. Ma non pensate che sia stato facile. Lo è stato: ce la siamo resa facile con il nostro atteggiamento".

Su De Ketelaere: "Ha soddisfatto le nostre aspettative. Ha tutto. È forte sia tecnicamente che fisicamente.

Ho qualche critica da fare? Non proprio. C'è stata un'atmosfera tranquilla per tutta la settimana, i ragazzi hanno lavorato bene. Anche Lukaku e Onana erano allo stadio. Siamo tutti uniti".