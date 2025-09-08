Belgio, De Bruyne dopo la doppietta: "È andata bene ma possiamo fare meglio. Su Garcia..."

vedi letture

Kevin De Bruyne, centrocampista del Napoli e della nazionale belga, ha parlato ai microfoni di HLN dopo la doppietta in Belgio-Kazakistan 5-0: "Abbiamo fatto il nostro lavoro. Sappiamo che ottobre è il mese più importante. Ma abbiamo fatto il nostro dovere in questa partita internazionale. Oggi è andata bene. Possiamo sempre fare meglio? Sì, ma ce la siamo cavata bene".

Sul nuovo corso del Belgio con il ct Rudi Garcia: "È sempre difficile dare un giudizio dopo sei partite. Ma mi sembra che tutto vada piuttosto bene. Abbiamo avuto momenti difficili, ma abbiamo anche segnato parecchio".