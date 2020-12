Alvino: "Zielinski fondamentale, ma mi aspetto venga fuori un altro azzurro..."

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso della trasmissione Radio Goal: "Secondo me quello del 4-2-3-1 o 4-3-3 è un falso problema, Zielinski è bravo e fa l'ago della bilancia facendo cambiare gioco al Napoli. Le scelte sono obbligate, poi la bravura dei giocatori in campo fa la differenza. Mi aspetto che da questo momento di negatività venga fuori un giocatore straordinario come Fabiàn, può e deve fare la differenza".