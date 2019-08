Amauri: "Il Napoli deve trovare uno che fa gol, uno come Cavani e Higuain"

L'ex attaccante azzurro Amauri parla a Kiss Kiss Napoli: “Siamo ancora agli inizi della Serie A, la Fiorentina ha cambiato tanto sul mercato e gli azzurri hanno risposto alla grande alla vittoria della Juventus: è stata una partita davvero divertente, la Juve ha vinto 1-0 in modo solito ovvero subendo poco e vincendo di misura. L’attaccante giusto per il Napoli? Mi sono fatto una opinione, senza mancare di rispetto a nessuno: secondo me il Napoli deve trovare uno che fa gol, di un matador come lo era Cavani oppure Higuain”.