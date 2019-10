Amauri non fa drammi: "Il Napoli non segna ma crea tanto, è solo un momento"

Amauri, ex attaccante tra le altre del Napoli, si è soffermato sui problemi offensivi della formazione partenopea ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli arriva sempre in porta, ma è mancata la zampata finale. Credo si tratti solo di un momento, nulla di preoccupante perché il Napoli crea. Il problema sarebbe se non c'arrivasse là davanti. Questa squadra ha tutte le carte in regola per tornare a fare bene perché ci sono tanti bomber importanti. E' un momento che passerà, anche perché il Napoli in questi ultimi anni ha fatto delle cose importanti e continuerà a farlo".