Ambrosini frena l'Inter: "Visto il calendario? Titolari andranno gestiti, alternative non di pari livello"

Massimo Ambrosini, ex calciatore e oggi commentatore, è intervenuto ai microfoni di DAZN parlando della possibile fuga Scudetto dell'Inter dopo la vittoria di ieri. Di seguito le sue dichiarazioni: “L’Atalanta diventa letale quando recupera e riparte, ma l’Inter ha palleggiato con qualità e difficilmente l’Atalanta gli ha tolto palla. Se deve creare problemi partendo da dietro, l’Atalanta fa fatica. Difficile togliergli lo Scudetto? Abbiamo visto il calendario, da qui a tutto il mese di aprile dovranno pensare a come poter gestire le difficoltà o le alternative. Con le seconde linee c’è una differenza notevole”.

