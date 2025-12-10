Caressa stronca l'ex obiettivo: "Mai titolare, ma che algoritmo usa la Juve?"

vedi letture

"Abbiamo manifestato perplessità sulla formazione e poi sul cambio di Yildiz. Poi tutti ho visto hanno attaccato Spalletti che, per carità, può anche aver sbagliato, ma davvero pensate che uno esperto come lui abbia scelto di mettere Yildiz punta per fare una figata? Lui aveva un piano tattico in mente che non ha funzionato". Così Fabio Caressa sul suo canale Youtube commentando la gara di domenica del Napoli contro la Juventus.

"Per me il problema è che quasi tutti sono fuori ruolo, vedi Koopmeiners. Neres gli ha fatto la riga in mezzo a lui e Cabal che poteva fare il terzo difensivo con Koop a centrocampo e non come esterno. E qui ci siamo. Gli esperimenti sono stati troppi. Non puoi farli col Napoli, anche se a un certo punto la partita era comunque sull'1-1. Spalletti però se non mette David oppure Openda, un motivo ci sarà. Non erano titolari fissi neppure l'anno scorso. Allora mi chiedo: chi non li fa giocare è impazzito o forse anche in allenamento quei giocatori dimostrano di non essere a quel livello lì? Ma che algoritmo hanno usato alla Juve per comprare questi giocatori? Magari la colpa non è degli allenatori ma dei mercati disastrosi".