Ambrosini: "Gattuso e Inzaghi molto maniacali e dotati di gran passione per il calcio"

Massimo Ambrosini, ex calciatore e opinionista Sky Sport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Inzaghi e Gattuso non avevano altri hobby al di fuori del calcio ed erano entrambi molto maniacali. Rino è sempre stato un appassionato vero di calcio, uno che guarda tante partite. Se tu guardi tante partite ti fai un'idea degli avversari che vai ad incontrare. Poi da lì a diventare allenatore... La passione di Inzaghi e Gattuso, il grande interesse verso il calcio li hanno portati a fare il mestiere dell'allenatore".