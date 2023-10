Ambrosini: "L'attacco azzurro non è secondo a nessuno in A! Real? Napoli alla pari"

Massimo Ambrosini, ex centrocampista e oggi commentatore tecnico per Dazn, è intervenuto nel corso di Radio Kiss Kiss Napoli

Massimo Ambrosini, ex centrocampista e oggi commentatore tecnico per Dazn, è intervenuto nel corso di Radio Kiss Kiss Napoli: "Ricordo il 4-0 con il Liverpool lo scorso anno, io ero al Maradona. Il Napoli è una squadra forte e ha denteo di sé anche il modo per affrontare queste partite. Ormai è stato raggiunto uno stato mentale che gli deve consentire di andare a guardare il Real Madrid col petto in fuori, la testa alta, senza il minimo timore. A livello di potenziale offensivo il Napoli in Serie A non è secondo a nessuno".