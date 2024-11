Ambrosini: "Pari giusto, ma Conte può sorridere di più perché esce con 4 punti da San Siro"

vedi letture

Massimo Ambrosini a Dazn Serie A Show ha detto la sua dopo il pareggio tra Inter e Napoli a San Siro che vede gli azzurri ancora in vetta alla classifica: "Chi sorride di più? È un pareggio in tutti i sensi, anche sulle grandi occasioni. Il pari è giusto per l'andamento della partita, complicata per entrambe.

Secondo me può sorridere più Antonio (Conte, ndr), perché comunque uscire due volte da San Siro con quattro punti considerando anche la partita col Milan. Considerando non aver perso in casa dell'Inter fornendo questa prestazione, secondo me è più contento Antonio. Classifica finale? Conte ha qualcosa in meno, cioè le coppe".