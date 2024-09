Ambrosini sul caso Osimhen: "Così non c'è un vincitore, ci rimettono tutti"

vedi letture

Massimo Ambrosini, ex capitano del Milan ed oggi commentatore, ai microfoni di Radio Serie A ha parlato della vicenda in casa Napoli che ha visto la cessione di Victor Osimhen al Galatasaray. Di seguito le sue parole: "Caso Osimhen? Così non c'è nessun vincitore, ci rimettono sia lui che il Napoli".