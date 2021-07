Ametrano ricorda: "Nel mio Empoli Spalletti ci faceva fare 3-4-3, poi ha cambiato"

Raffaele Ametrano, ex calciatore di Luciano Spalletti all'Empoli, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Quando era il mio allenatore ci faceva giocare con il 3-4-3, una scelta presa per le caratteristiche della rosa. Il nostro centrale era Baldini, che ora è nel suo staff. Era all'esordio in Serie A e ci faceva giocare molto bene, lì ho capito che era bravo, un predestinato. Ci salvammo con una giornata d'anticipo con una squadra praticamente sconosciuta".