Amoruso: "Al Napoli ci sono tre problemi. Tutto deriva dall'assenza di fiducia"

Nicola Amoruso, ex attaccante, è entrato nel dettaglio dei problemi del Napoli, ma non solo, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli fa troppi errori individuali, il centrocampo non fa filtro e l'attacco non segna. E' un momento delicato per tutta la squadra. Manca sicurezza, manca fiducia. Quando non arrivano i risultati la porta diventa più piccola per gli attaccanti. Anche quando costruisce, si nota che il Napoli non è una squadra in fiducia. Insigne? Mi sta piacendo l'approccio, si sta prendendo le responsabilità dell'attacco. Ma serve un gioco un po' più corale".