Amoruso: "Assenza di Osimhen gravissima, ma il Napoli è squadra e riuscirà a sopperire"

“Osimhen è una perdita non grave, di più. Fa reparto da solo, con la sua velocità può essere decisivo. Però il Napoli è squadra, sono convinto che riuscirà a sopperire a questa assenza”. Così a Tuttomercatoweb l’ex attaccante di - tra le altre - Juventus e Napoli, Nicola Amoruso.

Giocare con Petagna non è certo la stessa cosa…

“È un buon giocatore, può essere messo in condizione di fare bene. Non bocciamolo, diamogli tempo di esprimersi e fare bene”.

E la Lazio?

“L’andamento è altalenante. Con Sarri c’è bisogno di tempo, ma la Lazio tornerà una squadra di valore”.

A proposito di Lauro. Immobile in Nazionale non riesce ad incidere con i gol…

“Immobile fa la differenza, in Nazionale un po’ meno. Andrebbe affiancato da attaccanti che in questo momento però scarseggiano”.

Joao Pedro potrebbe essere utile?

“È un jolly. Darebbe una mano, perché no? Ha qualità, dinamismo”.

Andremo al Mondiale?

“Chi vince l’Europeo dovrebbe andare di diritto al Mondiale. Forse l’entusiasmo ha portato un po’ di appiattimento. Ma Mancini porterà la squadra al Mondiale”.