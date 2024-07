Amoruso: "Conte è un combattente, al Napoli per vincere. E' nel posto giusto"

L'ex attaccante di Napoli e Juve Nicola Amoruso ha parlato degli azzurri di Conte ad un evento di Padel: "Antonio Conte è nel posto giusto. Lo conosciamo, sappiamo che è un combattente e che è al Napoli per vincere, non per partecipare. Dopo un anno difficile per gli azzurri sono convinto che questa sarà una bella sfida anche per lui. Quando si tratta di ricostruire una squadra pochi sono come Conte".