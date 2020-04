Amoruso elogia Milik: "Attaccanti così ce ne sono pochi, fossi il Napoli lo terrei"

Nicola Amoruso, ex attaccante, si è soffermato sul futuro di Arkadiusz Milik nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Milik è un giocatore sul mercato. Io nutro una profonda stima per lui, credo che potrebbe interessare ad una squadra come la Juventus. Milik è un calciatore sottovalutato. Ha grandi qualità, fisiche e tecniche. Nonostante i due infortuni molto gravi, negli anni col Napoli ha segnato tanto. Ora può solo migliorare e maturare. Se fossi nel Napoli cercherei di tenerlo e valorizzarlo, anche perché con le sue caratteristiche ce ne sono pochi".