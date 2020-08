Amoruso su Insigne: "Il Napoli deve ripartire da lui, ha carisma nello spogliatoio"

Nicola Amoruso, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sul momento di Lorenzo Insigne: "Lorenzo è sempre più il punto fermo del Napoli, sotto il punto di vista tecnico ma anche per quello che rappresenta come carisma nello spogliatoio. Si è preso responsabilità, glielo riconoscono i compagni e lo stesso Gattuso, il Napoli deve ripartire da lui".