Amoruso su Napoli-Atalanta: "La Dea sta stupendo, ma superare gli azzurri è difficile..."

Per commentare le notizie del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex attaccante Nicola Amoruso.

Belotti e Immobile possono giocare insieme in Nazionale? "Io sceglierei Immobile per quello che ha fatto in questi anni. Partirei da lui, ma credo che sia nell'idea di Mancini di coinvolgere tutti ,di sperimentare molto, per poi trovare una soluzione in vista dell'Europeo. Si sperimenta perché non ci sono più fenomeni che ti possono risolvere le partite quindi si passa per il gioco. E per questo si deve stimolare tutti".

Napoli-Atalanta: che pronostico? "Pareggio. Stanno bene entrambe, l'Atalanta sta stupendo ma è difficile superare il Napoli".