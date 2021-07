Amoruso su Osimhen: “Non è un bomber come Higuain, ma è fondamentale per il gioco del Napoli”

Nicola Amoruso, ex calciatore, fra le tante, di Napoli e Juventus, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “L’anno scorso Osimhen è stato parecchio sfortunato. Nonostante tutto ha dimostrato le sue qualità e di saper fare gol. Non è un bomber come Higuain, ma è fondamentale per il modo di giocare del Napoli. Sono convinto che migliorerà ancora di più lavorando con Spalletti”.