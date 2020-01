Amrabat, Auriemma: "Giuntoli ed altri club infuriati con l'agente, vi racconto cos'è successo"

Nel corso di Radio Marte, il giornalista Raffaele Aueriemma ha parlato della situazione per Amrabat del Verona, con l'agente che spinge per la Fiorentina che però non ha l'accordo col Verona: "Non si sa ancora niente, mi auguro resti lì ed il suo procuratore rischia bei problemi. Giuntoli è su tutte le furie con il suo agente Mohammed Sinou, prima ha giocato su più tavoli e poi ha chiesto più soldi che Giuntoli gli ha portato soddisfando la sua richiesta con una seconda offerta. A quel punto Sinou ha ricambiato le carte, dicendo di non voler decidere, avendo convinto il giocatore che a Napoli non poteva uscire di casa, che è una città difficile, gli ha messo in testa dei parametri sbagliati perché voleva fare l'operazione con la Fiorentina e potrebbe non concludersi. Poi al 31 gennaio, con Amrabat che resta lì dopo aver fatto saltare tutte le trattative, voglio vedere se il giocatore lo confermerà come agente".