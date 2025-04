Ancelotti a sorpresa: "Ho rifiutato di allenare l'Italia. C'è un motivo preciso"

Carlo Ancelotti ha rilasciato un'intervista all'emittente svizzera RSI, nel corso della quale ha affrontato anche il tema legato al rifiutato alla Nazionale italiana: “Ho detto no alla Nazionale italiana perché non avevo voglia di... mi piace molto stare tutti i giorni al campo a preparare gli allenamenti, e la Nazionale mi sembrava un part time che mi faceva perdere un po’ di passione. Solo per questo”.

Sul ritorno al Real Madrid Ancelotti risponde così: "Se sono rimasto sorpreso dinanzi alla chiamata dei Blancos? In realtà li ho chiamati io. L’anno prima li avevo sentiti per capire se avessero giocatori disponibili per noi, e all’Everton avevamo preso James Rodriguez. L’anno dopo sapevo che stavano cercando un allenatore e parlando con il direttore dissi che dovevano prenderne uno bravo”.