Ancelotti a sorpresa: "Milik e Lozano? Hanno fatto una buona partita"

Tra i giocatori che hanno maggiormente deluso ci sono Lozano e Milik. Non lo pensa Carlo Ancelotti che in conferenza stampa elogia entrambi: “Hanno fatto una buona partita, Milik ha avuto le sue opportunità, Lozano ha cercato profondità. Non sempre siamo riusciti a verticalizzare, ma la loro partita è stata buona”.