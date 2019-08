Ancelotti: “Dimaro ci ha aiutati. I viaggi internazionali a inizio preparazione creano problemi”

«Il mercato lungo un po’ mi scoccia, ma ormai mi sto abituando. Il calcio sta cambiando e, in qualche modo, bisogna adeguarsi». Così Carlo Ancelotti nell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. A proposito del ritiro di Dimaro il tecnico azzurro ha spiegato: «C’è chi gira tanto in questo periodo e riscontra problemi. Noi abbiamo lavorato tre settimane a Dimaro e questo ci aiuta. Ho avuto esperienze passate, con spostamenti intercontinentali a inizio preparazione, e non riesci a prepararti come vorresti».