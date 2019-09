Ancelotti ed il mancato arrivo di James: "C'era la volontà, saltato per decisione del Real"

Tormentone James Rodriguez. In estate si è parlato tanto del possibile approdo in azzurro del colombiano, trattativa che Carlo Ancelotti ha così spiegato ai microfoni di Radio Anch'io lo Sport: "Perché James non è arrivato? Per James c'era la volontà, ma ci siamo scontrati con la resistenza del Real Madrid. E ora infatti sta giocando con i Blancos, per questo non c'è stata possibilità di prenderlo. In generale è stato un mercato oculato, sono arrivati ottimi giocatori da Di Lorenzo a Manolas, Elmas, Llorente e Lozano".

