Ancelotti in finale di Champions, Capello: "La sua fortuna è famosa, ma oggi ha meritato"

TuttoNapoli.net

Seconda finale di Champions League per Carlo Ancelotti alla guida del Real Madrid, dopo le tre col Milan. L'ex tecnico dei Blancos Fabio Capello ai microfoni di Sky Sport, commenta così: "Sarà molto interessante, il Liverpool gioca un calcio molto verticale e veloce. Stasera ho visto un Real Madrid convinto della propria forza: ha creato delle occasioni, Vinicius ne ha sbagliate due clamorose. Ha avuto il colpo di fortuna al momento giusto, la fortuna di Carletto è famosa e dà il colpo d'ala che lo porta a volare. Però a me è piaciuto questo Real, ha giocato con determinazione, ha cercato di non farsi sorprendere. Aveva detto che voleva una difesa attenta, lo è stata abbastanza. Ha avuto un colpo di fortuna anche col salvataggio sulla riga, però credo che vista stasera la vittoria sia meritata".