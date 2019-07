Ancelotti, l'ex collaboratore: "3-0 non è arrivato a caso, gioca a memoria e ora si può aggiungere qualcuno..."

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto Giorgio Ciaschini, ex collaboratore storico di Carlo Ancelotti: "I risultati non si fanno mai per caso, il 3-0 di ieri è significativo. Il Napoli da tempo ha una struttura consolidata, ora si può inserire qualche giocatore per potenziare questa squadra, seppur senza cambiare molto perché la squadra gioca a memoria. Questa crescita della squadra è importante anche per l'appeal verso i giocatori importanti che possono scegliere ora Napoli. Manca un risultato importante per far decollare il valore di tutti. Zielinski? Mi piace tantissimo, nella zona centrale può fare molto bene, non lo spoterei mai sulla fascia".