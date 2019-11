Ancelotti, l'ex collaboratore: "Mai fatto ritiri quando eravamo all'estero, questione di metodo"

Nella trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Giorgio Ciaschini, ex collaboratore di Carlo Ancelotti: "Non abbiamo mai fatto ritiri quando eravamo all'estero, non si andava mai in ritiro se non prima di qualche partita importante. Non è che non gli piace, è una questione di metodo. Sono tutti professionisti di altissimi livello, non hanno bisogno di essere controllati o accuditi".